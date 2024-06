Exministros: Trump es un peligro para Occidente y para Chile

Exministros analizaron en El Primer Café el debate presidencial de ayer entre el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el candidato republicano Donald Trump.

La débil actuación del mandatario, quien con 81 años es el gobernante de más edad en la historia del país norteamericano, creó el pánico entre los demócratas, y muchos se preguntan si será reemplazado de cara a las próximas elecciones de noviembre.

Por su parte, Trump, solo tres años más joven que Biden, volvió a repetir muchas de las mentiras que lo caracterizan y evitó responder las preguntas más incómodas de los moderadores, pero se le vio más contenido de lo que se esperaba y mucho más enérgico que su rival.

"Fue un espectáculo lamentable. Fue la confrontación entre un mentiroso profesional, como es Donald Trump, y una persona que no está en condiciones de asumir un nuevo periodo presidencial, como es Joe Biden. Obviamente mi preferencia es por Biden, pero eso fue lo que vimos anoche", dijo Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores durante el mandato de Ricardo Lagos.

A juicio del otrora presidente de la Democracia Cristiana, "la noticia más compleja" es "el debilitamiento del liderazgo internacional de EE.UU. O sea, si estos son el tipo de liderazgos que la principal potencia económica, militar y democrática del mundo ofrece, en esta confrontación absolutamente estéril entre Trump y Biden, yo creo que estamos en serios problemas".

Trump, apuntó Walker, "es la principal amenaza para la democracia en el mundo occidental: es el guaripola de esta oleada de extrema derecha que estamos viendo en Europa y América Latina, avalada por el 6 de enero del 2021 (fecha del asalto al Capitolio). Joe Biden no le sacó partido a eso, que es una cosa increíble y pasó casi a la ofensiva Trump en ese tema, que era el tema más débil que él tenía pero por lejos".

En ese sentido, el excanciller planteó que "ante el fracaso de Joe Biden anoche y la amenaza que constituye Donald Trump para la democracia occidental, creo que el Partido Demócrata en su próxima convención debería considerar seriamente levantar la candidatura de Liz Cheney, conservadora, republicana, que ha sido lejos la voz más valiente, más lúcida, contra Donald Trump: ella estuvo en la comisión investigadora de los hechos del 6 de enero, ha sido lejos la persona que más ha cuestionado las credenciales democráticas de Donald Trump. Entonces, a estas alturas yo no veo otra solución".

El gobernador de California, Gavin Newsom, una de las caras más destacadas del Partido Demócrata, también "es una posibilidad", afirmó.

"UN PELIGRO PARA CHILE"

"El espectáculo fue bastante lamentable. Lo único que les faltó decir era quién hacía pipí más lejos", opinó Nicolás Eyzaguirre (PPD), el exministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Ante la inestabilidad de Biden, el economista analizó las posibles repercusiones que tendría en Chile una nueva presidencia de Trump, a quien catalogó como "un autócrata".

"A pesar de las deterioradas capacidades de Biden, aparentemente, y no sé si hay tiempo o no para cambiarlo, el liderazgo de Biden es más institucional. El problema grande con Trump, para mi gusto y para nosotros los chilenos, deviene de dos factores: uno, que él es poco respetuoso de la democracia y de la separación de poderes y, por tanto, va a hacer una ola de degradación de la democracia que influya en el resto del mundo. Yo no he creído nunca que EE.UU. sea el gran preservador de la democracia en el mundo, pero sí ha sido, sin duda, influyente en eso y que eso se deteriore es muy malo, porque creo que la democracia es la única forma de ponernos de acuerdo".

"Lo segundo, en lo económico, Trump es realmente un peligro para nosotros, porque él es un aislacionista, un proteccionista. Él quiere echarle la culpa de lo que ha pasado con las clases medias y bajas de EE.UU., que han perdido en salario, a la competencia de los productores asiáticos, etcétera, y quiere cerrar las fronteras, y, por tanto, eso va a renovar lo que nosotros ya hemos sufrido mucho. Esto es algo que se destaca poco, pero desde hace unos 10 años a esta parte el proteccionismo en el mundo ha ido en alza y eso para Chile es veneno, es muy, muy malo: nosotros vivimos de nuestras exportaciones", advirtió el extitular de Hacienda.

Asimismo, Eyzaguirre sostuvo que Trump "es partidario de políticas irresponsables en lo económico, básicamente bajando impuestos pero aumentando el déficit y eso presiona a las tasas de interés, hace más caro el crédito. Entonces, para Chile, Trump son muy malas noticias del punto de vista económico. Muy malas noticias. Así que espero que los demócratas tengan capacidad de subir la campaña".

"UNA TAREA" PARA LA POLÍTICA CHILE

En la misma línea, se manifestó la secretaria general del partido único del Frente Amplio, Tatiana Urrutia: "Es muy preocupante como los liderazgos como Trump tienen reales opciones de volver a la Casa Blanca y todo lo que hemos visto. Es bien triste el espectáculo, el nivel de debate de presidentes de EE.UU.".

"También hemos visto que en las últimas semanas las capacidades del presidente están afectadas por alguna razón, que no necesariamente es la edad: hay otros liderazgos que llegan a esa edad y ejercen bien sus funciones", indicó la dirigenta.

Respecto al discurso lleno de falsedades de Trump, Urrutia reflexionó que "habla de cómo la desinformación gana terreno en la cancha política y también nos tira una tarea encima, que es cómo combatimos y llevamos los márgenes de la discusión política dentro de los márgenes de la realidad, de la prudencia y podamos debatir las ideas, que son legítimas, de un lado y de otra sin este ruido, que finalmente lo único que termina haciendo es que las personas se aburran y actúen desde el miedo, desde el fastidio, y con eso no gana nadie".

"HAY UN CABREAMIENTO DEL SENTIDO COMÚN"

A su turno, el exsubsecretario de la Segpres del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, destacó que "los debates políticos tienen una gracia, en mi opinión: no sé si permiten hacer que alguien gane una lección, pero pueden hacer que alguien la pierda".

"El espectáculo era bastante impresionante: la mirada perdida del presidente Biden, como si estuviéramos frente a un sketch. Me llamó la atención y me dio un poquitito de pena y vergüenza ajena, porque no se puede hacer nada contra la edad. O sea, tampoco es culpa del presidente Biden, que es el presidente en ejercicio, que tiene el legítimo derecho de ir a la reelección, pero, claro, la prudencia mandata a que quizás haya algún candidato mejor para ser más competitiva la opción del Partido Demócrata", sostuvo.

Sobre Trump, Pavez aseguró que "es el mismo de siempre y, por lo tanto, no sé si resultan estos calificativos de si es una amenaza o no para Occidente. No sé si eso es tan así. Lo que queda claro es que el señor Trump está con energías renovadas".

Según el otrora subsecretario, existe "un cabreamiento del sentido común en cierta parte de Occidente que no se está comprando ya hace rato la receta de cierta izquierda, por ejemplo, en materia de migración, en materia de pérdida de identidad de los países, porque en el fondo todos somos europeos y da lo mismo si usted es danés o alemán, y las fronteras se difuminan".

"Hay un sentido de cabreamiento de que ciertas lógicas progresistas ya no sintonizan con el sentido común. Entonces, ¿qué está demandando la gente en Occidente? Seguridad, controlar de alguna manera la migración y los desafíos de cierta estabilidad económica, y esas recetas -incluso nos pasa en Chile-, ciertos planteamientos, miradas, aproximaciones, desde el mundo progresista se han ido quedando un poquitito sin bencina", enfatizó.

"El mundo nacionalista, de derecha más dura, del cual yo no me siento parte en todas sus expresiones -en algunas tengo más coincidencias- por supuesto que ve una oportunidad ahí de sintonizar, a veces con discursos fáciles, peligrosos, populistas y ese es el problema. Yo creo que hay un problema de populismo severo, pero no sé si un problema para el sistema democrático", sentenció.