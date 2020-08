Joe Biden eligió a senadora afroamericana como su compañera de fórmula

El precandidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joseph "Joe" Biden, anunció este martes formalmente su decisión de escoger como aspirante a la Vicepresidencia a la senadora Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

"Tengo el gran honor de anunciar que he seleccionado a Kamala Harris -una intrépida luchadora por el ciudadano de a pie, y una de las mejoras funcionarias públicas- como mi compañera de candidatura", escribió Biden en un mensaje en Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

Biden, quien fue vicepresidente en los gobiernos de Barack Obama (2009-2017), había anunciado su intención de escoger a una mujer como compañera de candidatura.

Harris se impuso a otras aspirantes como la ex asesora de Seguridad Nacional Susan Rice, o la también senadora Elizabeth Warren, que se encontraban en la lista corta barajada por el precandidato demócrata.

Hija de padre jamaicano y madre india, la aspirante a la Vicepresidencia de EE.UU. fue previamente fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016.

"Cuando Kamala era Fiscal General, trabajaba de cerca con Beau", añadió Biden en un segundo tuit, refiriéndose a su difunto hijo, Joseph Biden III, quien falleció en 2015 a los 46 años por un tumor cerebral.

Asimismo, Harris, de 55 años, se presentó a las primarias demócratas en las que generó grandes expectativas en el arranque de la batalla, en las que tuvo de hecho varios choques con Biden, pero luego fue perdiendo impulso a medida que avanzó la campaña.

"Observé cómo se enfrentaban a los grandes bancos, levantaban a los trabajadores y protegían a las mujeres y los niños del abuso. Estaba orgulloso entonces, y estoy orgulloso ahora de tenerla como mi socia en esta campaña", agregó el candidato.

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign.