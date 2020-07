Lágrimas, esclavitud y una persona expulsada: el extraño primer evento del candidato Kanye West

Anunciado solo con horas de anticipación, este domingo se desarrolló en Carolina del Sur el primer evento de Kanye West como candidato presidencial.

Según reportes de medios y redes sociales, la instancia, realizada a las 17:00 horas, fue "bizarra e incómoda", como señala The Hollywood Reporter.

En el evento desarrollado en Charleston del Norte y ante "invitados registrados" y prensa, el artista, que apareció con un chaleco antibalas, tuvo un discurso con temas como la esclavitud y el aborto.

"Harriet Tubman (activista afroamericana que luchó por abolir la esclavitud) nunca liberó a los esclavos, ella solo los hizo trabajar para otras personas blancas", fue parte de lo que dijo West.

THR también afirmó que "en un momento, West hizo que alguien fuera expulsado del evento por molestar, aunque no está claro lo que dijo la persona".

West aprovechó de contar una anécdota con su actual esposa Kim Kardashian, diciendo que discutieron la posibilidad de que ella tomara la píldora del día después cuando estaba embarazada de su hija North.

"Casi mato a mi hija", admitió West entre lágrimas, junto con declararse en contra del aborto y la píldora del días después: "No hay plan B. Hay plan A".

En su discurso también afirmó que "los demócratas no han hecho una mierda por los afroamericanos" y "van a tratar de decirte que estoy loco. El mundo está loco".

Kanye said this and I left immediately. I went for a laugh and I got one. But when it got disrespectful for me it was over. pic.twitter.com/nNqjUp03mu