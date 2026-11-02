Las últimas encuestas auguran una debacle legislativa para los republicanos y Trump

Las últimas encuestas antes de las elecciones de medio mandato de este martes en Estados Unidos anticipan un avance demócrata en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos. El escenario amenaza con dejar al presidente Donald Trump ante un Legislativo opositor durante la segunda mitad de su mandato.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena sitúa a los candidatos demócratas por delante en las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa permanece sin un favorito claro.

Los demócratas defienden el escaño de Míchigan, mientras que los otros seis están en manos republicanas. Una victoria demócrata en Texas sería la primera en una elección al Senado por ese estado desde 1988; en Kansas, supondría la primera desde 1932.

Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, el Partido Demócrata necesita retener todos sus escaños en disputa y arrebatar al menos cuatro a los republicanos.

Los pronósticos favorecen a los demócratas en ambas cámaras

El modelo de pronósticos de Decision Desk HQ asigna a los demócratas un 84% de probabilidades de ganar el control de la Cámara de Representantes, cinco puntos porcentuales más que hace una semana.

Para el Senado, la estimación llega al 64%, un aumento de siete puntos porcentuales en el mismo periodo. Estas cifras corresponden a probabilidades de triunfo, no a porcentajes de intención de voto.

La tendencia profundiza el escenario que el mismo modelo ya anticipaba a mediados de octubre, cuando daba a los demócratas un 77% de posibilidades de recuperar la Cámara Baja y un 56% de imponerse en la Cámara Alta.

El costo de la vida y la impopularidad de Trump

El Partido Republicano llega a los comicios golpeado por la insatisfacción con el costo de la vida, el alza de los alimentos y los combustibles, la guerra en Irán y la impopularidad de Trump.

Según la encuesta de The New York Times/Siena, solo un 38% de los consultados en los siete estados analizados aprueba la gestión del mandatario. El dato contrasta con su triunfo en las presidenciales de 2024 en cinco de esos territorios.

En este contexto, Trump ha intensificado su despliegue electoral para intentar preservar la mayoría republicana, en unas elecciones que históricamente suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca.

Sin embargo, los pronósticos no garantizan el resultado. Analistas advierten que la menor participación de votantes republicanos en las encuestas de intención de voto ha contribuido, en otras ocasiones, a sobreestimar las ganancias demócratas.

Más de 54 millones de votos anticipados

En las elecciones de este martes se elegirán 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes, más de 30 gobernaciones estatales y otros cargos locales.

Más de 54,8 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, tanto presencialmente como por correo, según el registro del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

La cifra supera los aproximadamente 45,9 millones de votos anticipados registrados en las elecciones de medio mandato de 2022.