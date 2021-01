"Nada nos va a parar": El último tuit de la mujer que fue abatida en el Capitolio

Una simpatizante del presidente Donald Trump que fue herida de bala este miércoles durante el asalto de manifestantes conservadores al Capitolio murió según lo indicado fuentes policiales a varios medios estadounidenses.

La mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia ocasionada por el disparo que le alcanzó el cuello y que fue efectuado por un miembro de la seguridad de la sede legislativa.

Una cadena de televisión local de San Diego (California) identificó a la fallecida como Ashli Babbit, una simpatizante de Trump vecina de la ciudad, que había servido durante 14 años en la Fuerza Aérea.

Su último tweet:

Durante sus últimas horas, la mujer se dedicó a tuitear sobre las protestas que organizadas en el Capitolio y sobre las teorías conspirativas de supuesto fraude en las elecciones que dieron como ganador a Donald Trump.

"Nada nos va a parar, la tormenta está aquí y llegará a Washington en menos de 24 horas. De la oscuridad, a la luz", escribió el día anterior frente a uno de los días más difíciles para la democracia en Estados Unidos.

Nothing will stop us....they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours....dark to light!