El fiscal que investiga la muerte de George Floyd decidió endurecer los cargos en contra del policía detenido, a quien acusó de "homicidio sin premeditación" en segundo grado, según confirmó este miércoles la senadora Amy Klobuchar.

La oficina de Keith Ellison dio a conocer durante esta jornada que también se imputará a los otros tres oficiales que estuvieron presentes como cómplices e incitadores del asesinato.

El ex oficial Derek Chauvin, cuya participación se comprobó en diversos videos viralizados durante la última semana, ha sido el único aprehendido hasta el momento.

Uno de los abogados de la familia de Floyd, Benjamin Crump, valoró la decisión y aseguró que es un "momento agridulce", destacando el rol del fiscal Ellison.

La muerte de Floyd, ocurrida el 25 de mayo, generó una ola de protestas en Estados Unidos, las que también se han extendido hacia países europeos en las últimas jornadas.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.