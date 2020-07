Ex asesor de Trump usó insulto racial contra locutor afroamericano

Roger Stone, amigo y ex asesor de campaña del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, desató otra controversia este domingo después de llamar "negro" (término considerado despectivo en el país) a un locutor afroamericano en una entrevista.

El sábado por la noche, Stone, de 67 años, fue entrevistado por el locutor de radio Morris W.O'Kelly, en el programa Mo'Kelly Show de la emisora KFI 640 AM de Los Ángeles.

La entrevista se basó en la condena de 40 meses que Stone enfrentaba por mentirle al Congreso, manipular testigos y obstruir la investigación por la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, y el hecho de que el presidente conmutó la sentencia el pasado 10 de julio.

Stone argumentó que no tuvo un juicio justo. Las declaraciones fueron desafiadas por O'Kelly, quién también sugirió que probablemente se benefició de ser amigo al presidente.

El ex asesor de Trump guardó silencio y luego sonó como si estuviera lejos del teléfono o cubriéndolo cuando dijo: "Realmente no tengo ganas de discutir con este negro".

