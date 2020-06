Ex jefe del Pentágono acusó a Trump de abuso de autoridad y de "intentar dividir" a EEUU

James Mattis, que fue el primer secretario de Defensa del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles al mandatario de "intentar dividir" al país y de abusar de su autoridad al "militarizar la respuesta a las protestas" por la violencia policial contra los afroamericanos.

En un comunicado publicado en la revista The Atlantic, Mattis criticó duramente a Trump, en un gesto extraordinario para alguien que hasta ahora había guardado silencio sobre sus diferencias con el presidente, más allá de reconocer que ambos estuvieron en desacuerdo en lo relacionado con el conflicto en Siria.

"Donald Trump es el primer presidente que he visto durante mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, y ni siquiera finge hacerlo. En cambio, intenta dividirnos. Estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro", escribió Mattis.

El que fuera titular del Pentágono entre enero de 2017 y diciembre de 2018, cuando presentó su dimisión a raíz de la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria, opinó que Estados Unidos "puede unirse" sin Trump, aunque "no será fácil".

