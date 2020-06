Facebook eliminó avisos de la campaña de Trump por contener símbolo nazi

Facebook retiró este jueves un anuncio de la campaña para la reelección del presidente de EE.UU., Donald Trump, al considerar que contenía un símbolo que usaron los nazis en los campos de concentración, una interpretación que niegan desde el entorno del mandatario.

El símbolo en cuestión es un triángulo rojo invertido, usado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para identificar a los presos políticos, fundamentalmente comunistas, anarquistas, socialistas, socialdemócratas, masones y líderes sindicales.

Desde la campaña de Trump, sin embargo, negaron que fuese esa la intención con la que compartieron el símbolo y aseguraron que este es usado en la actualidad por el movimiento de corte anarquista Antifa, contra el que iba dirigido el mensaje de Facebook.

I'm not sure what you are arguing ... "The red triangle pointing down (as in the ad) does not appear to be used on its own anywhere." Do you mean not anywhere else in the Trump campaign? It was definitely used by Nazi prisons. pic.twitter.com/Cd2ehjSTAa