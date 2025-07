Gobierno de EE.UU. aprobó compra de Paramount por Skydance tras acuerdo con Trump

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos dio este jueves su visto bueno a la adquisición por parte de Skydance del gigante mediático Paramount Global y sus subsidiarias por un valor de 8.000 millones de dólares.

"Skydance se ha comprometido por escrito a garantizar que la programación de la nueva compañía (New Paramount) incorpore una diversidad de puntos de vista de todo el espectro político e ideológico", dijo en el comunicado el presidente de la FCC, Brendan Carr, al anunciar esa fusión.

La firma estadounidense de cine y televisión también se comprometió a adoptar medidas "para erradicar el sesgo que ha socavado la confianza en los medios de comunicación nacionales".

"Si se implementan estos compromisos, CBS podrá operar en beneficio del interés público y centrarse en una cobertura justa, imparcial y basada en hechos. De esta manera, se iniciará el proceso de recuperación de la confianza de los estadounidenses", añadió el directivo de la comisión.

