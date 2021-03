Biden firma el tercer rescate fiscal en EEUU para atenuar efectos de la pandemia

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este jueves el plan de rescate fiscal de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso y el tercero del país norteamericano para contrarrestar la aguda crisis provocada por la pandemia.

"Esta legislación histórica trata de reconstruir la columna vertebral de este país y dar a la gente, a los trabajadores, la gente de clase media una oportunidad de salir adelante", dijo Biden en la ceremonia de ratificación en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario anunció que viajará en los próximos días por el país para dar a conocer los detalles del paquete y explicarlo a los ciudadanos.

Pese a las promesas de unidad ante el desafío común de la pandemia, lo cierto es que el nuevo rescate ha salido adelante en el Congreso sin un solo respaldo de la oposición republicana.

