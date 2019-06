Vocera de Melania Trump es la nueva portavoz de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, eligió a Stephanie Grisham, actual vocera de la primera dama Melania Trump, para sustituir a Sarah Huckabee Sanders como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

"¡Me complace anunciar que Stephanie Grisham será la próxima vocera y directora de comunicación de la Casa Blanca! Ha estado con nosotros desde 2015: al presidente y a mí no se nos ocurre mejor persona para servir a la Administración y a nuestro país", dijo Melania Trump a través de Twitter.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest