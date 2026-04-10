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Tópicos: Mundo | EE.UU.

Harris sugiere una posible candidatura a las presidenciales 2028: "Lo estoy pensando"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La exvicepresidenta reapareció en un evento en Nueva York, donde abordó su futuro político tras la derrota de 2024.

Harris sugiere una posible candidatura a las presidenciales 2028:
 EFE
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La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está sopesando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de perder contra Donald Trump en 2024.

"Lo estoy pensando", respondió Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral.

"Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.

Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.

"Sé lo que es el trabajo (de presidente) y sé lo que requiere", afirmó la exvicepresidenta, subrayando que su oficina en el Ala Oeste estaba a apenas unos pasos de la del mandatario.

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