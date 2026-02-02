Chileno en Minnesota: ICE está en todas partes, incluso en colegios

Un chileno que vive hace siete años en el estado de Minnesota aseveró que la amenaza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "cada vez se vuelve peor", mientras que las protestas contra sus redadas y por las muertes de dos civiles a manos de estos agentes no cesan.

Hasta el momento, las políticas antimigrantes del presidente estadounidense, Donald Trump, han generado la detención de más de 73.000 personas, además de los ya mentados decesos de dos vecinos de la ciudad de Minneápolis.

"Últimamente, la situación se ha vuelto bien compleja. Hay agentes de ICE en todas partes: en los estacionamientos de la escuela esperando que los padres vayan a buscar a los niños. Separan las familias, se los llevan a todos, no les importa", aseguró a Cooperativa el chileno residente en Minnesota.

El testigo reafirmó que en el marco de las redadas masivas, "no importa si tienes un permiso de trabajo: los están atrapando a todos solamente por su perfil racial. He visto como se llevan a amigos míos", por lo que para evitar una detención injustificada, "hay gente que lleva desde diciembre o enero encerrada, sin trabajar, sin ir a comprar. Cada vez se vuelve peor".

Familiares acusan que chilenos detenidos sufren "condiciones inhumanas"

Entre el gran total de migrantes detenidos están dos chilenos, actualmente recluidos en el Centro Penitenciario Richwood en Louisiana, donde sus familiares acusan que viven condiciones inhumanas a la espera de su deportación.

"Mi hermano lleva casi cuatro meses detenido en EE.UU. únicamente por su situación migratoria. No ha cometido ningún delito: es un hombre trabajador, honesto y sin antecedentes penales", advirtió Estrella Muga Retamal.

"Durante este tiempo ha sido trasladado por al menos cuatro cárceles, y en uno de estos traslados sufrió un incidente en el avión que le provocó lesiones físicas. Isaac se encuentra en una cárcel común, en condiciones deplorables", por lo que "como familia necesitamos que sea deportado a Chile a la brevedad para que pueda recibir atención médica".

Erica Ríos, madre de otro capturado, aseveró que "nadie nos da respuesta, y la vida de mi hijo está en peligro. Gonzalo firmó su salida voluntaria y su deportación fue cancelada sin explicación tres veces. Hoy está incomunicado, sin registro oficial, sin abogado y sin oficial de deportación. Está mezclado con delincuentes violentos, maltratado, humillado, en condiciones inhumanas. Y como madre, tengo miedo de que no salga con vida".

Repudio internacional

Las acciones violentas por parte del ICE generan repudio no sólo en EE.UU, sino que también por parte de la comunidad internacional: "Lo que se critica fundamentalmente es el actuar, (pues) hemos visto que también se ha detenido a niños, a menores de edad", observó Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la U. Finis Terrae.

Para el académico, el mejor ejemplo de tal rechazo "es lo que ocurre actualmente en Italia. Hace un par de días, se hizo público que agentes de ICE van a acompañar a la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, que comienzan esta semana, y eso ha generado protestas y quejas de la clase política italiana".

Esta reacción adversa "ha puesto en una posición bastante incómoda a la primera ministra, Giorgia Meloni, que constantemente ha sido un puente entre Europa y Trump. Eso es un ejemplo de la mala imagen que tiene esta fuerza policial fuera de EE.UU", reafirmó Rojas.

Una de las protestas en Italia por la inminente llegada de agentes ICE a Milán. (Foto: EFE)