Kast inicia gira estratégica por Europa: se reunirá con Orbán y Meloni

El Presidente electo, José Antonio Kast, comienza este lunes su gira oficial por Europa, con un itinerario que incluye paradas estratégicas en Bélgica, Hungría e Italia, países donde sostendrá encuentros de alto nivel con referentes del bloque conservador global.

Entre las citas más relevantes destacan las reuniones con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con quienes busca estrechar lazos en torno a una visión compartida sobre la gobernanza y los valores de derecha.

Desde el sector oficialista, el diputado republicano Agustín Romero calificó este viaje como "una señal clara de que Chile va a volver a tener una política exterior activa y con contenido".

"Reunirse con líderes como Viktor Orbán o nuevamente también con Giorgia Meloni no es solo un gesto simbólico; es abrir espacios de diálogo con gobiernos que han tomado decisiones firmes en seguridad, migración y crecimiento", señaló.

En la misma línea, el diputado de la UDI Cristhian Moreira aseguró que "el Presidente Kast le está dando una importancia a la política exterior de nuestro país. Se ha reunido con diversos presidentes en Sudamérica y en Centroamérica para poder interiorizarse de experiencias como el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, la inmigración y los regímenes carcelarios".

Cumbre en Bruselas

El punto central de la visita a Bélgica será la participación de Kast como expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que se llevará a cabo en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

En esta instancia, el Presidente electo convocará a líderes políticos, representantes civiles y expertos de más de 35 países, además de presidentes de los principales bloques parlamentarios conservadores de Europa.

Sin embargo, el viaje también ha sido analizado bajo el prisma del "efecto Trump" en el tablero mundial. El analista político Felipe Vergara, profesor de la Universidad Andrés Bello, explicó a Cooperativa que, "salvo Bélgica, los otros dos países son países muy afines a la ideología del Partido Republicano (chileno), donde deduzco que se van a profundizar las relaciones y las afinidades con esos países".

"Sería interesante ver cómo se avanza, por ejemplo, en Italia particularmente, el fenómeno Trump y cómo esto está amenazando hoy día a Europa. Hay que ver, en este rol de estadista que (Kast) está tratando de transmitir, cómo va a enfrentar conflictos como ese, más allá de los vínculos que puedan haber entre Chile y esos tres países, que siempre han sido bastante estables", comentó el experto.

Nombramientos en espera

Finalmente, la gira por el Viejo Continente ha tenido repercusiones en la política interna, obligando a reordenar el calendario de nombramientos del futuro gabinete. El anuncio de los nuevos subsecretarios y delegados presidenciales fue postergado para el próximo viernes 6 de febrero.

Esta reprogramación ocurre en medio de una creciente presión por parte de los partidos de Chile Vamos, quienes demandan una mayor representación en los denominados cargos de "segunda línea", lo que anticipa una intensa jornada de negociaciones políticas a su regreso al país.