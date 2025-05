EE.UU. desmiente planes de realizar un 'reality' con inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos negó este martes que tenga planes de respaldar la producción de 'reality' televisivo, donde inmigrantes competirían por el premio de alcanzar la ciudadanía de ese país, tras reportes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba evaluando la propuesta.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró en una audiencia ante el Senado que "no tiene planes de realizar un 'reality' show", luego que fuera interpelada sobre la participación de la Administración en la producción.

La inédita posibilidad de que EE.UU. diera luz verde a una competencia televisiva cuyo fin sea obtener la naturalización en el país, fue reportada inicialmente por el diario británico The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de Noem, algo que funcionarios de su departamento negaron.

ICE Barbie Kristi Noem is backing insane reality TV show where immigrants compete for fast-tracked citizenship https://t.co/nRFFFjBt7o