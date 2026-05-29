Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago20.9°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Inmigración

Estado de Nueva York prohíbe al ICE actuar en escuelas e iglesias sin orden judicial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La normativa limitará las intervenciones de los agentes de inmigración en los denominados "lugares sensibles", entre los que se incluyen iglesias, tribunales y centros comunitarios.

"No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades", afirmó la gobernadora neoyorquina Kathy Hochul.

Estado de Nueva York prohíbe al ICE actuar en escuelas e iglesias sin orden judicial
 EFE (referencial)

La nueva legislación neoyorquina también establece la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará este viernes una batería de leyes destinadas a proteger a la comunidad inmigrante y frenar el "abuso de poder flagrante" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

La normativa limitará las intervenciones de estos agentes en los denominados "lugares sensibles", como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, salvo que cuenten con una orden judicial de detención.

"No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades", afirmó hoy Hochul en un acto con líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias de inmigrantes afectados por detenciones y deportaciones.

La nueva legislación neoyorquina establece, además, la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado.

Hochul denunció que los efectivos de ICE recurren al rostro cubierto sin justificación técnica, a diferencia de otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA), con el único objetivo de "intimidar y amenazar a la población".

El paquete legal también pone fin a los convenios 287(g), que permitían delegar funciones migratorias a las policías locales.

"Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE", enfatizó la gobernadora.

La firma de esta ley se produce en un contexto de creciente tensión entre el estado de Nueva York y las directrices de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas políticas migratorias fueron descritas por la gobernadora como "crueles".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada