JD Vance: El agente ICE que mató a mujer en Mineápolis tiene "inmunidad absoluta"

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, consideró este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis (Minnesota) "está protegido por inmunidad absoluta", y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al operativo con su vehículo.

"Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El número dos del presidente, Donald Trump, cargó contra el gobernador de Minnesota y excandidato demócrata a la Vicepresidencia, Tim Walz, al que acusó de "perseguir" al agente y "a hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó".

También acusó a la prensa de tergiversar los hechos. "Nunca he visto un caso tan mal representado y tan mal informado", indicó en consonancia con los ataques previos de la Administración a los medios.

"Ese mismo agente de ICE casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna. Así que, ¿creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?", agregó.

Vance también repitió las acusaciones de Trump contra la fallecida -una estadounidense de 37 años identificada como Renee Good por el New York Times-, a la que el mandatario calificó de "agitadora profesional".

"Su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, una tragedia provocada por ella misma"

Miembros del Gobierno republicano como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han acusado a Good de "terrorismo interno" porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.

"Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente de policía y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma", dijo este jueves Vance, a pesar de que la investigación sobre el incidente aún está en curso.

Good falleció este miércoles tras ser disparada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras maniobraba con su auto en medio de una redada migratoria, enmarcada en la campaña ordenada por Trump en ese estado de medio oeste estadounidense.

En videos compartidos en redes sociales, se ve cómo Good, que manejaba una camioneta Honda Pilot, fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo, pero no se observa que el móvil atropelle a alguno de los uniformados, como aseguró Trump.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

Además, el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, afirmó que la mujer, blanca y de nacionalidad estadounidense, "no era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país",

"Asesinos": Al menos ocho detenidos por protestas contra ICE

El hecho ha elevado las ya existentes protestas contra ICE en Mineápolis, donde al menos ocho personas quedaron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a la agencia de noticias EFE.

A primera hora de la mañana, hora local, decenas de manifestantes se concentraron frente al Bishop Henry Whipple Federal Building, el edificio federal donde se encuentran los agentes antiinmigración.

"Asesinos,Están matando a estadounidenses", gritaron los manifestantes a los agentes, que formaron una barrera humana para proteger los accesos al edificio.

Los mayores enfrentamientos se han vivido cuando ha llegado a la zona de la protesta Gregory Bovino, alto funcionario de la seguridad fronteriza de EE.UU. y una de las figuras más visibles en las operaciones antiinmigración de la Administración de Donald Trump, en ciudades como Mineápolis.

Bovino se ha paseado a lo largo de la cadena humana de agentes federales, con una actitud desafiante, mientras todos los manifestantes se agolpaban por donde pasaba y le acusaban de ser el responsable de la muerte de Good.

Una gran parte de las personas concentradas ha acudido a la manifestación con mascarillas y gafas para protegerse de los gases químicos que los agentes lanzaron en las primeras protestas después del suceso.

El gobernador Walz declaró el miércoles una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicas de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad.

Minnesota acusa al FBI de impedirle acceder a evidencia sobre el caso

Por su parte, las autoridades de Minnesota acusaron este jueves al FBI y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de impedirles acceder a evidencia sobre el caso.

El Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota afirmó en un comunicado que, pese a un acuerdo previo para hacer una investigación conjunta sobre la muerte de la mujer, el FBI reculó al informarles que "ya no tendrían acceso a los materiales del caso, evidencia de la escena del crimen o entrevistas de investigación".

"Sin acceso completo a la evidencia, testigos e información recolectada, no podemos cumplir los estándares de investigación, que la ley de Minnesota y el público demandan. Como resultado, el BCA se ha retirado, renuentemente, de la investigación", indicó el superintendente del organismo estatal, Drew Evans.

Noem, en tanto, respondió esta jornada en una conferencia que "no han excluido" del caso a la agencia estatal, sino que "no tiene ninguna jurisdicción en esta investigación".

Sin embargo, el BCA indicó que su Unidad de Investigaciones "se diseñó para garantizar consistencia, rendición de cuentas y confianza pública, lo que no puede alcanzarse sin cooperación completa y claridad jurisdiccional".

"Esperamos que el FBI realiza una investigación exhaustiva y completa, y que la carpeta de investigación completa se comparta con las autoridades apropiadas de procuración tanto a nivel estatal y federal", manifestó el superintendente Evans.