Mujer fue asesinada a disparos por agente de ICE en redada migratoria en Minnesota

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de cometer "un acto de terrorismo doméstico", al tiempo que indicó que las autoridades actuaron en "defensa propia" y que el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques "a diario".

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE", al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte.

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad".

"Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

Los hechos de hoy también recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, que desató protestas masivas en todo Estados Unidos, exigiendo justicia y denunciando el racismo y la brutalidad policial.