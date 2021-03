Biden asegura que no dejará que ningún niño "muera de hambre" en la frontera El presidente Joe Biden fue consultado el jueves sobre el manejo de su administración respecto al aumento de niños migrantes no acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México. "La idea que voy a decir, que nunca haría, cuando un niño no acompañado llega a la frontera, que lo vamos a dejar que se muera de hambre y se quede del otro lado, ninguna administración anterior lo hizo tampoco, excepto Trump", dijo el mandatario en su primera conferencia de prensa en solitario desde que asumió el cargo.

