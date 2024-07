Biden no aceptó preguntas en su primera conferencia tras el debate

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no aceptó preguntas de la prensa este lunes en su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca después del debate del 27 de junio contra su posible rival para las elecciones de noviembre, el exmandatario Donald Trump (2017-2021).

Sus declaraciones, que duraron unos cinco minutos, se centraron en la decisión del Tribunal Supremo, que hoy concedió una inmunidad parcial a Trump por sus esfuerzos como presidente para revertir el resultado de las elecciones de 2020, que desembocaron en el asalto al Capitolio.

Biden dijo que ese fallo sienta un "peligroso precedente", al determinar que cualquier presidente "puede sentirse libre de ignorar la ley" sin enfrentar consecuencias, y consideró que, ahora, recae en el pueblo estadounidense "emitir un juicio" sobre el comportamiento de Trump, en alusión a las elecciones de noviembre.

Al término de su comparecencia, el presidente se retiró del podio y caminó para salir por las puertas de la sala mientras los periodistas le gritaban preguntas sobre el debate y las críticas de algunos demócratas, que piden que ponga fin a su campaña de reelección.

La aparición de Biden esta noche no estaba en la agenda oficial que la Casa Blanca envió a los periodistas el domingo por la noche; fue añadida a última hora por la tarde, explicando que el presidente ofrecería unas declaraciones que estarían centradas en "la decisión del Supremo sobre la inmunidad".

Esta era la primera vez que Biden se enfrentaba a los periodistas que cubren la Casa Blanca después del debate frente a Trump, en el que proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir algunas de sus frases.

