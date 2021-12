Biden tiene "toda la intención" de presentarse a la reelección en 2024

En medio del debate interno entre los demócratas acerca de si debería ser el candidato para las próximas elecciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene "toda la intención" de buscar la reelección en los comicios de 2024.

Así lo indicó de manera tajante la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria ante las preguntas acerca de dudas en el seno del partido del mandatario: "El presidente tiene toda la intención de presentarse a la reelección", remarcó.

En las últimas semanas han crecido los rumores acerca de discusiones dentro del Partido Demócrata sobre la posibilidad de que Biden se presente en 2024 debido a la caída de su popularidad y sus 79 años, que lo convierten en el mandatario de mayor edad en la historia de EEUU.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/tKHw1Tjr5P