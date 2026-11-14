La Casa Blanca atribuyó caos aéreo en EE.UU. a un sistema obsoleto: "Va a seguir fallando"

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, atribuyó este viernes a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo que obligó a suspender durante cuatro horas los despegues en todo Estados Unidos y provocó miles de cancelaciones y retrasos.

La avería llevó a la Casa Blanca a reclamar al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, mientras las autoridades investigan su origen y aseguran que, por ahora, no hay indicios de un ciberataque.

"Va a seguir fallando", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conferencia en la Casa Blanca al referirse a los equipos antiguos que todavía utiliza la Administración Federal de Aviación (FAA).

El funcionario defendió que la renovación tecnológica debe acelerarse para evitar nuevas interrupciones, mientras el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la suspensión se decidió por precaución y que "nunca hubo vidas en riesgo".

Más de 6.600 vuelos cancelados

La suspensión nacional de despegues paralizó durante más de cuatro horas las operaciones aéreas en Estados Unidos y provocó miles de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del país.

Más de 6.600 vuelos habían sido cancelados hasta las 21:30 hora del este del viernes (02:30 GMT del sábado 14 de noviembre), según FlightAware.

Las alteraciones se extenderán al fin de semana, con alrededor de 1.500 cancelaciones previstas para el sábado.

Más de 3.500 aeronaves estaban en el aire cuando la FAA ordenó detener los despegues. La interrupción también afectó a las conexiones internacionales y a las operaciones de carga.

En aeropuertos como el JFK de Nueva York, los pasajeros se enfrentaron a largas colas para cambiar sus reservas y recuperar sus equipajes.

Mullin explicó que la decisión se tomó "por exceso de precaución" ante el fallo de las comunicaciones.

Una red de comunicaciones sobrecargada

Duffy explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA provocó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar la red como medida preventiva.

El secretario describió el incidente como un problema de infraestructura antigua, que no ha sido renovada desde 1980, y que no soportó la carga de las nuevas actualizaciones tecnológicas.

"La solución que aplicamos nos da una indicación bastante clara de que se trató de un problema de una red antigua que dejó de funcionar", afirmó.

Duffy advirtió de que los equipos actuales seguirán fallando si no son sustituidos.

Sin indicios de un ciberataque, investigación abierta

Mullin aseguró que las autoridades no habían encontrado indicios de un ataque informático contra los sistemas de comunicaciones que provocaron la suspensión, aunque evitó descartarlo por completo.

Preguntado por periodistas sobre si podían afirmar con total certeza que no se trataba de un ciberataque o de una intervención de inteligencia artificial, respondió: "Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así".

El secretario de Seguridad Nacional también descartó una relación entre el fallo de la FAA y los problemas registrados en Microsoft Outlook el día anterior.

"No hay ninguna razón para relacionar esas dos cosas", afirmó, según explicó durante la comparecencia.

Reclaman 30.100 millones de dólares

La Administración Trump pidió al Congreso otros 30.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control aéreo, sustituir torres de control y renovar instalaciones aeroportuarias.

La solicitud oficial contempla 10.100 millones para los sistemas de control del tráfico aéreo, 2.000 millones para las torres y 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria, incluidos 10.000 millones para terminales.

Durante la comparecencia, Duffy llegó a reclamar hasta 50.000 millones de dólares.

El secretario criticó reiteradamente al Congreso por no asignar más fondos a la infraestructura aérea.

"No puedo construir cosas si no tengo dinero", afirmó.

El Congreso ya había aprobado en julio de 2025 una partida de 12.500 millones de dólares para iniciar la renovación tecnológica. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), órgano de supervisión legislativa, advirtió en septiembre de que la FAA todavía carecía de una estimación completa de los costes y de un calendario integrado para ejecutar el proyecto.

La recuperación durará el fin de semana

La FAA levantó la suspensión a las 20:15 hora local del viernes (01:15 GMT del sábado 14 de noviembre), pero la reanudación de los despegues no supuso el regreso inmediato a la normalidad.

La acumulación de cancelaciones y el desplazamiento de aeronaves y tripulaciones fuera de sus posiciones habituales amenazaban con prolongar las alteraciones durante el fin de semana.

Duffy dijo que esperaba una mejora de las operaciones al día siguiente, aunque advirtió de que la recuperación sería gradual.

Delta anunció que había reanudado todos sus vuelos programados, pero recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus trayectos antes de acudir al aeropuerto.