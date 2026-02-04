Masivos despidos en el Washington Post: Hasta el 30% de su personal y el 37% de sus periodistas

The Washington Post informó este miércoles sobre recortes masivos que afectarán a centenares de trabajadores del medio, lo que podría alcanzar a cerca del 30% de su dotación.

Según informó The New York Times, la medida impactará a las áreas de deportes y a la cobertura internacional, con el cierre de corresponsalías y enviados especiales, e incluirá al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció la medida a primera hora de la mañana mediante una videoconferencia con el personal, a quien se pidió conectarse desde sus hogares, y reconoció que los despidos serán "significativos".

Cierre de áreas y nuevo enfoque editorial

Entre los cambios, se anunció el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos periodistas se reubicarán en la sección de reportajes, que mantendrá la información sobre cultura deportiva. También se eliminará el área dedicada a los libros.

La medida, que se esperaba desde hace semanas, se enmarca en un plan estratégico de la compañía (propiedad de Jeff Bezos), orientado a reforzar la información política y nacional, junto con los contenidos de negocios y salud.

La decisión se conoció en medio de rumores sobre el desmantelamiento del área de deportes, que se intensificaron luego de que el Post informara a periodistas que no cubrirían los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

Reacciones y críticas internas

El anuncio supone, tal como reconoció Murray, un duro golpe para el periódico, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas como el "Watergate" o "los Papeles del Pentágono".

Martin Baron, exdirector del Post, escribió que este miércoles "se encuentra, escribió que este miércoles "se encuentra entre los días más oscuros de la historia de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo".

Baron, quien lleva meses advirtiendo sobre los riesgos para la libertad de prensa en Estados Unidos, lamentó que "las ambiciones del Post disminuirán drásticamente su talentoso y valiente personal, que se agotará aún más".

Asimismo, añadió que "al público se le negará la información básica basada en hechos que nuestra comunidad y el mundo necesitan más que nunca".