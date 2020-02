Mike Pompeo contra Bachelet, la ONU y "su implacable sesgo antiisraelí"

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, consideró este jueves que la publicación por parte de la ONU de una lista de empresas extranjeras con operaciones en asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino ocupado "solo confirma el implacable sesgo antiisraelí" de la organización.

"Me indigna que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet haya publicado una base de datos de empresas que operan en territorios controlados por Israel", afirmó en un comunicado Pompeo.

Las declaraciones de Estados Unidos son similares a las que pronunció este miércoles Israel, que acusó a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de tener una posición antiisraelí.

La lista, elaborada por orden de una resolución del Consejo de Derechos Humanos aprobada en marzo de 2016, muestra que 112 compañías operan en asentamientos ilegales israelíes, entre ellas firmas de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Países Bajos.

"Su publicación solo confirma el implacable sesgo antiisraelí que prevalece en Naciones Unidas", subrayó Pompeo.

Estados Unidos, añadió, "no ha proporcionado y nunca proporcionará ninguna información a la Oficina de la Alta Comisionada para respaldar la recopilación de estos listados y expresa su apoyo a las compañías estadounidenses a las que se hace referencia".

"Los intentos de aislar a Israel van en contra de todos nuestros esfuerzos por construir condiciones propicias para las negociaciones israelo-palestinas que conduzcan a una paz integral y duradera", avisó el titular de Exteriores estadounidense.

A finales de enero, la Administración del presidente Donald Trump presentó su llamado plan de paz para Oriente Medio, que propone una soberanía limitada de un futuro Estado palestino y abre la puerta a la anexión por parte de Israel de amplias áreas de Cisjordania ocupada.

El liderazgo palestino rechazó el plan antes de su presentación al no considerar a Estados Unidos como mediador.

UN Human Rights Office issues a report on business enterprises involved in certain activities relating to the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, in response to a specific request by @UN_HRC. Learn more: https://t.co/qDVrtFZKwV