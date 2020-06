Mineápolis desmantelará el Departamento de Policía tras crimen de George Floyd

El concejo municipal de Mineápolis (EEUU) anunció este domingo que desmantelará el Departamento de Policía a raíz de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de agentes de ese cuerpo.

En una manifestación en un céntrico parque de la ciudad, nueve de los 12 concejales de la corporación, cuya mayoría es a prueba de veto, se comprometieron a suspender la financiación del Departamento de Policía y establecer un modelo de seguridad pública basado en la comunidad, según informaron los medios locales.

La emisora local de la cadena de televisión Fox informó que los concejales han decidido dar este paso tras darse cuenta del fracaso de la reforma estructural de la policía que habían acometido.

"Está claro que nuestro sistema de vigilancia no está manteniendo a nuestras comunidades seguras", dijo la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender, según informó Fox9.

Minneapolis City Council president Lisa Bender announcing their commitment is to end its relationship with the Minneapolis police department... that it is not doing its job to protect the community. pic.twitter.com/3nkYRZmzX8