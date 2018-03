Nuevo escándalo por profesora que tuvo sexo con alumno

Un nuevo escándalo sexual afecta a una escuela en EE.UU., donde una profesora de una primaria de Arizona tuvo relaciones con un estudiante de 13 años en la sala de clases y en su automóvil.

Brittany Ann Zamora es el nombre de la docente de sexto básico en la escuela "Las Brisas Academy Elementary", que tuvo intimidad con el estudiante desde el 1 de febrero. Fue detenida y este jueves comparece nuevamente ante la corte.

El estudiante le dijo a la policía que la relación comenzó cuando Zamora comenzó a coquetear con él por chat en plena sala. Ella le envió fotos desnuda y otra en la que estaba con ropa interior. Él también le envió desnudos, según el canal Azcentral.

En un intercambio de mensajes, los registros judiciales muestran que la víctima le dijo a la maestra que quería volver a tener relaciones sexuales con ella, a lo que ella respondió: "¡Lo sé bebé! Te quiero todos los días sin límite de tiempo".

La docente de 27 años también le envió un mensaje de texto en el que decía: "Si pudiera renunciar a mi trabajo y (tener relaciones sexuales) todo el día, lo haría".

Lo peor para Zamora es que un segundo estudiante le dijo a la policía que presenció que los dos tenían relaciones sexuales y también admitió haber recibido fotos de ella, quien recibió una fianza de 250.000 dólares, unos 150 millones de pesos chilenos.

La policía también informó que el esposo de Zamora "acosó" al padre del adolescente por teléfono, llamándolo y rogándole que no se pusiera en contacto con las autoridades.

La mujer debe comparecer ante la corte y enfrenta cargos de conducta sexual con un menor, de abuso infantil y de transmisión de material obsceno.

Goodyear teacher Brittany Zamora, 27, being walked into jail after accused of having sexual relationship with 13 yr. old student at Las Brisas Academy #abc15 pic.twitter.com/B4qM3nMniv