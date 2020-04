Obama anunció su apoyo a Biden para presidente

El ex presidente de EE.UU. Barack Obama expresó este martes su apoyo a la candidatura a la Casa Blanca del que fuera su vicepresidente Joe Biden, en un gesto para unir a los demócratas de cara al enfrentamiento con el actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.

En un video, Obama enmarcó su decisión dentro de la crisis del coronavirus en EE.UU., donde las autoridades locales, especialmente los gobernadores, han tomado la iniciativa en medidas de confinamiento frente al mensaje en ocasiones caótico de la Casa Blanca.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

"Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de gran crisis es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro Gobierno nacional", dijo Obama.

"El tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia; honestidad y humildad; empatía y gracia: ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestros parlamentos estatales y a nuestros alcaldes, pertenece a la Casa Blanca", subrayó.

"Y -continuó- es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos".

El video de Obama, que fue presidente de EE.UU. entre 2009 y 2017, dura unos 12 minutos y fue filmado en la vivienda de la familia en el barrio de Kalorama, en Washington DC.

El anuncio se produce solo un día después de que el senador izquierdista Bernie Sanders, que se retiró del proceso de primarias la semana pasada, expresara su apoyo a Biden, hasta entonces su rival.

Públicamente, el ex presidente se ha mantenido neutral durante las primarias, pero entre bastidores jugó un papel importante para convencer a Sanders de que abandonara la carrera presidencial y respaldará a Biden, de acuerdo al diario The New York Times.

Obama goza de una gran popularidad entre los demócratas y su respaldo a Biden podría servirle a este para conquistar al ala más progresista del partido, que se siente decepcionada por la retirada de Sanders y que percibe al exvicepresidente como el candidato "establishment" (el aparato).

En Twitter, Biden enseguida dio la bienvenida al apoyo de Obama y aseguró que significa "todo un mundo" para él y para Jill, su esposa. "Seguiremos trabajando sobre el progreso que hicimos juntos, y no hay nadie a quien prefiera tener a mi lado", afirmó.

Barack — This endorsement means the world to Jill and me. We’re going to build on the progress we made together, and there’s no one I’d rather have standing by my side. https://t.co/0mAjPZeYmd