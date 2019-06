Pareja pasaba vacaciones soñadas en la Polinesia, contrajo un misterioso virus y murió

Una pareja estadounidense vivía una vacaciones soñadas en las paradisíacas playas de Fiji, una de las islas de la Polinesia. David y Michelle Paul se bañaron en las playas, hicieron excursiones y presenciaron shows típicos.

Todo iba perfecto hasta que a los pocos días de aventuras, contrajeron un virus fulminante y desconocido que les provocó la muerte. El hecho ocurrió hace dos semanas, pero recién este lunes sus familiares supieron las malas noticias.

Sus seres queridos no podían creer cuando las autoridades de la isla principal de Fiji los llamaron para notificarles la repentina muerte de la pareja, según detalla ABC News. Fue el día antes de la fecha en que David y Michelle debían volver a su país.

The trip of a lifetime to Fiji turned deadly for one Texas couple.



The CDC and World Health Organization are investigating the deaths of David and Michelle Paul, who both became violently ill days after arriving on the South Pacific island.



