Policía busca a pareja que tuvo sexo en el Metro de Nueva York

La policía de Nueva York busca afanosamente a una fogosa pareja que fue captada teniendo sexo en dos diferentes estaciones del Metro de la ciudad en plena hora punta. El video se viralizó en Twitter.

Los uniformados confirmaron que el hombre y la mujer cometieron los actos lascivos el 22 de noviembre, primero en la estación de Bowling Green cerca de las 9:30 horas, ubicada en el sur de Manhattan, en el corazón del distrito financiero de Wall Street.

Eso no fue todo: según las autoridades, la pareja volvió a tener relaciones sexuales en la Grand Central Station, una de las estacionales más emblemáticas de la ciudad. Si el otro ataque de pasión fue en la hora peak de la mañana, este fue en la de la tarde.

"¡Oh, Dios mío, eso es desagradable!", les gritó una joven. "Hace demasiado frío para eso", dijo otro. "En serio, arrienda una habitación. Es asqueroso, degradante", remató otro, según informa el New York Post.

La recompensa para quien logre identificarlos es de 2.500 dólares, casi dos millones de pesos chilenos.

🚨WANTED🚨for Public Lewdness on the "4" & "5" platform inside the Bowling Green 🚂 Station #BowlingGreen #Manhattan @NYPD1Pct @NYPDTD2 On 11/22/19 @ 9:30AM 💰Reward up to $2500👓Seen him? Know who he is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/FQpLInAYwI