Condenados por el asalto al Capitolio convocan marcha conmemorativa en Washington

Algunos de los principales condenados por delitos vinculados al asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 se preparan para realizar este lunes una marcha conmemorativa en Washington D.C., en homenaje a cinco de los rebeldes que fallecieron durante los disturbios.

Coincidiendo con el quinto aniversario del ataque, el acto recordará a Ashli Babbitt, quien murió tras recibir un disparo de la Policía, y a otras cuatro personas que fallecieron ese día o en jornadas posteriores debido a las heridas sufridas.

Entre los convocantes figura Enrique Tarrio, exlíder del grupo ultraderechista Proud Boys, una de las organizaciones señaladas como instigadoras del asalto al Capitolio. Tarrio fue condenado a 22 años de prisión por estos hechos y posteriormente fue uno de los 1.500 indultados por Donald Trump en enero de 2025, al iniciar su segundo mandato.

Según informó Tarrio en su cuenta de X, la marcha comenzará a las 11:30 hora local del martes en la Elipse, frente a la Casa Blanca, y finalizará en el Capitolio, siguiendo la misma ruta que tomaron los partidarios de Trump hace cinco años.

En el mensaje, publicado el 22 de diciembre de 2025, Tarrio aseguró que se tratará de una "marcha patriótica y pacífica" y pidió que quienes tengan intención de generar disturbios se abstengan de participar. "Este evento se centrará en una sola cosa: su memoria", escribió en referencia a Babbitt.

Los Proud Boys ya habían convocado una movilización similar en enero del año pasado, previo a la asunción de Trump como presidente, para exigir los indultos. En esa ocasión, la Policía desplegó un operativo para evitar enfrentamientos con manifestantes antitrumpistas en las cercanías de la Casa Blanca.