EE.UU. despidió a diplomático por romance con mujer vinculada al PC chino

El Departamento de Estado de Estados Unidos despidió a un miembro del servicio exterior por ocultar su relación amorosa con una ciudadana china presuntamente vinculada con el Partido Comunista Chino.

"Después de la revisión y aprobación presidencial, el Departamento de Estado ha terminado oficialmente el empleo de un funcionario del servicio exterior que admitió haber ocultado una relación romántica con una ciudadana china con vínculos conocidos con el Partido Comunista Chino", informó el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

El mencionado diplomático admitió ante una cámara que había escondido la información y reconoció que ella podría haber sido una espía de Pekín: "Desafié al Gobierno por amor", declaró, según fuentes del Departamento de Estado.

Los vínculos de la mujer con el partido vienen a través de su padre, quien era, según dijo el trabajador, "un comunista declarado".

El Departamento no compartió la identidad del funcionario, pero aparece confesando su relación amorosa en un video publicado en X en agosto por el activista de extrema derecha James O'Keefe, en el que relata la información que confirmó el Departamento de Estado.

En el video, que parece una grabación de cámara oculta, el extrabajador explica su testimonio a una periodista "encubierta".

Según explicó el portavoz del Departamento, este cese responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este podría ser el primer caso de despido bajo esta orden ejecutiva firmada en febrero pasado.