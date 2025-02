Marco Rubio agradeció "generosa" propuesta carcelaria de Bukele y analizará su legalidad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que el Gobierno estudiará la "muy generosa" propuesta hecha por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para albergar en las prisiones salvadoreñas a presos estadounidenses considerados peligrosos y violentos, ya que "hay aspectos legales involucrados".

"El presidente Bukele hizo un ofrecimiento y lo comunicó públicamente. Tenemos que estudiar si algo así se puede aplicar. Hay obviamente aspectos legales involucrados. Tenemos una Constitución", dijo en una conferencia de prensa en San José posterior a una reunión con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.

Rubio, que llegó a Costa Rica procedente de El Salvador, enfatizó que la propuesta de Bukele es "muy generosa" y que nadie ha hecho algo similar para enviar al exterior, "a una fracción del costo", a los "criminales más peligrosos y violentos".

El pasado lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos anunció que Bukele le ofreció a la Administración de Donald Trump recibir a migrantes que hayan delinquido y a personas condenadas.

Bukele detalló en redes sociales que el pacto consiste en aceptar el ingreso "únicamente de criminales convictos", incluso con nacionalidad estadounidense, en la famosa cárcel de máxima seguridad de su país, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Según el mandatario salvadoreño, la tarifa que se pagaría por cada detenido "sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario".

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



