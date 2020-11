Pompeo llegó a Arabia Saudí: Abordará combate al terrorismo, DD.HH. e influencia de Irán

El secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó este domingo a Arabia Saudí en la última escala de una larga gira por varios países en la que aseguró que tratará con Riad temas como el combate al terrorismo, la influencia de Irán y los derechos humanos.

"En Arabia Saudí, donde me reuniré con el príncipe heredero Mohammed bin Salman", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de su llegada a un aeropuerto que no identificó del país árabe, donde poco antes había concluido una cumbre virtual del G20.

In Saudi Arabia where I’ll meet with Crown Prince Mohammed bin Salman. I look forward to discussing our efforts to counter terrorism, deter Iran’s malign influence, promote respect for human rights, and expand our two-way trade relationship. pic.twitter.com/q9dxiejx0L