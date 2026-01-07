Trump anuncia que Caracas comprará exclusivamente productos de Estados Unidos con dinero del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a comprar "exclusivamente" productos fabricados en su país, utilizando el dinero que obtenga del nuevo acuerdo petrolero entre ambos países.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", destacando la condición como parte de las negociaciones vinculadas al crudo.

El mandatario agregó que esas compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos", ampliando la lista de bienes que, según Trump, Caracas adquiriría bajo este compromiso.

Con este anuncio, Trump aseguró que Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela, en el marco de una estrecha relación económica que se estaría forjando con el nuevo acuerdo petrolero.

El anuncio se produjo poco después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, según lo señalado por funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca también afirmó que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino en Venezuela y destacó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo venezolano incautado por Washington como parte del acuerdo alcanzado entre ambos países.

La vocera presidencial estadounidense, Karoline Leavitt, aseguró que "(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza".