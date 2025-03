Vance visitará Groenlandia para "convencerla" de unirse a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el viaje de su vicepresidente, JD Vance, a Groenlandia es para "convencer" a los habitantes de este territorio danés autónomo de unirse a los Estados Unidos.

"Necesitamos a Groenlandia para la seguridad internacional. Es vital para una postura de defensa, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el mundo. Odio tener que decirlo así, pero vamos a tener que hacerlo", insistió Trump en una entrevista con el podcast conservador "The Vince Show".

"Vamos a tener que convencerlos" de convertirse en territorio estadounidense, añadió Trump, al ser cuestionado sobre los objetivos de la visita de Vance, el viernes, a la base militar estadounidense de Pituffik en Groenlandia.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP