Revelan qué hizo realmente el "héroe" del tiroteo en El Paso

No era tan así. Chris Grant recibió una Medalla al Valor y fue calificado de "héroe" por Donald Trump en la Casa Blanca por su intervención en la masacre en la que murieron 22 personas el 3 de agosto a manos de un desquiciado xenófobo.

El presidente contó que Grant, de 50 años "estaba eligiendo comida para sus hijos al interior del Walmart cuando vio al atacante y le arrojó botellas de bebidas para distraerlo de los otros compradores". Grant recibió dos tiros en el torax.

El problema es que nada de eso es real, salvo los balazos que recibió. Su historia fue calificada de "falsa" por el vocero de la Policía de El Paso, Texas, según informa The Washington Post.

Un video de la masacre fue revisado por la policía y mostró que Grant realizó sólo un "acto de sobrevivencia, nada más y nada menos", dijo Enrique Carrillo, vocero de la Policía de El Paso. Eso sí, aclara que no hizo nada malo, solo no hizo nada.

"Lo que dijo no es veraz. Vimos sus acciones y no es como lo describió", agregó Carrillo, quien afirmó que la Casa Blanca y CNN nuncha chequearon lo que ocurrió con este supuesto paladín.

Para peor, Grant no recibió la condecoración de manos de Trump, pues fue arrestado poco antes: había una orden de arresto en su contra por robo de automóviles y evasión de arresto en Texas. Tenía una condena pendiente de ocho meses.

