El oscuro misterio de los cadáveres en pantanos que aterra a Houston

La reiteración de cadáveres hallados en los pantanos de Houston, Texas, generó alarma en redes sociales y reactivó el temor a la presencia de un asesino en serie, tras el hallazgo más reciente ocurrido el 24 de diciembre en el Buffalo Bayou.

De acuerdo con Ancestry, Bayou es un término de origen choctaw que significa "arroyo pequeño y lento". En ese sentido, el Parque Buffalo Bayou forma parte de un sistema regional de pantanos que conecta humedales y amplía la red de espacios abiertos de Houston mediante el uso de llanuras aluviales subutilizadas, explicó Landscape Performance.

El cuerpo recuperado el día de Navidad elevó a 34 el número de cadáveres encontrados en los bayous de Houston durante este año, una de las cifras más altas desde 2017, situación que avivó las especulaciones.

Sin embargo, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, salió a descartar esas versiones. En una entrevista con la cadena local KPRC 2, aseguró que no existe evidencia que respalde esas sospechas. Según afirmó, no hay "absolutamente nada" que indique que un "asesino en serie" esté actuando en Houston.

Teare explicó que las muertes registradas en los pantanos responden a múltiples factores sociales y estructurales: "Tenemos un enorme problema de personas sin hogar. Tenemos problemas muy graves de salud mental y de adicciones. Todo eso está contribuyendo a la gran cantidad de cuerpos que estamos encontrando", señaló.

Un análisis de los registros del forense del condado de Harris, citado por The Houston Chronicle, muestra que entre 2017 (primer año con datos disponibles) y fines de noviembre de 2025 se contabilizaron 201 muertes en los bayous del condado.

En 132 casos, las autoridades lograron determinar la causa del fallecimiento, aunque en muchos se identificaron múltiples factores contribuyentes.

El ahogamiento fue la causa más frecuente, concentrando cerca del 40% de los decesos. No obstante, los registros también incluyen suicidios, homicidios y lesiones por traumatismo contundente, causas presentes en más del 40% de los casos desde 2017.

Las cifras revelan además un marcado sesgo por sexo y raza. Los hombres representan al menos el 85% de las víctimas, con 171 muertes documentadas.

En cuanto a la distribución racial, las personas negras concentran la mayor cantidad de fallecimientos en estos pantanos. Solo en lo que va de 2025, más de la mitad de los cuerpos recuperados correspondieron a afroamericanos, según el análisis del Houston Chronicle.