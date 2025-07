Apuñalamiento masivo dejó 11 heridos en supermercado de Michigan

La Oficina del Alguacil del condado de Grand Traverse en Michigan (EE.UU.) confirmó que 11 personas resultaron heridas durante un apuñalamiento masivo este sábado en un supermercado Walmart, y que tres de estas han sido sometidas a cirugía.

En total, seis hombres y cinco mujeres sufrieron lesiones en lo que se considera un "acto aleatorio", y su autor, un hombre de 42 años residente de Michigan, está bajo custodia de las autoridades, indicó el alguacil Michael D. Shea.

El primer balance del recinto asistencial Munson Healthcare, donde las víctimas fueron trasladadas, publicado en Facebook a las 20:30 hora local (misma hora en Chile), indica que que seis están en estado crítico y cinco están graves.

El centro de salud también agradeció a su personal por su respuesta en esta "trágica circunstancia": "Nuestros corazones siguen con las víctimas y sus familias", señaló además el centro sanitario.

El incidente ocurrió cerca de las 17:00 horas, en el área de pago, y el sospechoso utilizó un cuchillo plegable, de acuerdo con Shea, que indicó además que "la participación ciudadana puso fin al ataque", sin entrar en detalles.

