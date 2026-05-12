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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Sucesos

Avión atropelló a persona en plena pista en EE.UU.: sujeto saltó reja del aeropuerto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Algunos pasajeros cuestionaron la forma en que se realizó la evacuación, ya que aseguraron haber permanecido varios minutos dentro del avión mientras el humo aumentaba.

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Un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver durante un intento de despegue, hecho que es investigado por las autoridades de transporte de Estados Unidos.

El vuelo, que se dirigía al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, reportó el impacto cerca de las 23:19 horas. Según la comunicación con la torre de control, el piloto informó que habían golpeado a una persona en la pista y que además se registraba fuego en uno de los motores, por lo que decidieron abortar la maniobra.

Tras el incidente, la tripulación inició una evacuación de emergencia en medio de humo al interior de la cabina. Los pasajeros salieron por los toboganes y fueron trasladados en buses hasta la terminal, mientras equipos de emergencia acudían al lugar.

El aeropuerto indicó que 12 personas resultaron con lesiones leves y cinco fueron llevadas a centros asistenciales. En la aeronave viajaban 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

Según informó The Independent, la persona fallecida habría ingresado a la pista tras saltar una reja y no sería trabajador del recinto.

Algunos pasajeros cuestionaron la forma en que se realizó la evacuación, ya que aseguraron haber permanecido varios minutos dentro del avión mientras el humo aumentaba y que luego fueron dejados en la pista en medio del frío.

Varios señalaron que escucharon un fuerte golpe antes del despegue, seguido de chispas y fuego en el motor, lo que provocó que el humo se expandiera rápidamente dentro de la cabina y generara escenas de pánico.

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