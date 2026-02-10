El FBI publicó este martes imágenes de un sospechoso enmascarado relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, tras diez días de haber sido vista por última vez en su hogar en Arizona.

El director del FBI, Kash Patel, explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó "de datos residuales ubicados en sistemas internos" de una cámara de seguridad.

En las fotografías se observa a un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos. Otra de las imágenes recuperadas muestra al enmascarado mirando a la cámara directamente. Asimismo, la periodista Savannah Guthrie publicó el video en sus redes sociales.

El FBI cree que el hombre que estaba armado "parece haber manipulado" la cámara de la puerta principal de la residencia de Guthrie, en el norte de Tucson (Arizona).

Patel aseguró que junto con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima han estado trabajando para recuperar "cualquier imagen o video del hogar" de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido o dañado debido a diversos factores, incluyendo la retirada o destrucción de dispositivos de grabación.

