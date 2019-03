Cámara oculta captó cómo una mamá inyectaba sangre a su hijo para llamar la atención

Elizabeth Malone, una mujer de Virginia, EE.UU., confesó haber inyectado a su hijo con su propia sangre porque quería llamar la atención de los funcionarios de un hospital.

Su hijo de cinco años es un niño con discapacidad que no puede hablar y estaba internado en el hospital desde el año pasado.

La madre de tres hijos le provocó serias infecciones y fiebre al colocar su sangre en el tubo traqueal del menor.

Hidden camera video played in court Wednesday shows a woman injecting her blood into her son’s trach tube and central IV at Inova Fairfax Hospital. https://t.co/WPwR1wPFVf