Chilena se reencontró con su hija adoptada ilegalmente durante dictadura

Una mujer estadounidense, que fue adoptada de manera ilegal durante la dictadura de Augusto Pinochet, se reencontró con su madre biológica tras más de 40 años de separación.

Se trata de Kaitlin Saar, nacida en Chile y adoptada por una familia en Long Island, Nueva York. Sus padres adoptivos creyeron que había sido entregada para darle una mejor vida, pero en realidad fue sustraída de su familia como parte de un programa secreto de planificación familiar durante el régimen de Pinochet, que afectó a miles de madres chilenas.

La madre biológica de Saar, María Paulina González, nunca olvidó a su hija y logró encontrar su certificado de nacimiento chileno con ayuda de un abogado de derechos humanos. Luego, recurrió a las redes sociales y contó con el apoyo de la organización Connecting Roots, que ayuda a reunir a niños adoptados ilegalmente con sus familias de origen.

Fue entonces que, tras contactar a su hija biológica, una prueba de ADN confirmó el vínculo madre-hija, y finalmente se encontraron el 8 de octubre en Smithtown, Nueva York, donde la mujer también pudo conocer a los dos hijos de Kaitlin, es decir, sus nietos.

Saar aseguró que disfrutó de una buena vida con su familia adoptiva y que no guarda resentimiento hacia ellos. "No fue culpa de ellos. Me dieron lo que pensábamos que mi madre biológica quería: una mejor vida y oportunidades. Sin ellos, no sería quien soy hoy", afirmó.

El presidente de Connecting Roots, Tyler Graf, destacó la urgencia de ayudar a reunir a las familias separadas durante la dictadura, ya que aseguró que "se está acabando el tiempo, porque estas madres biológicas están envejeciendo. Hay tres víctimas en esta historia: la madre que perdió a su hijo, la persona adoptada y las familias adoptivas que fueron engañadas".