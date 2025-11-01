Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Sucesos

Dos aviones chocaron en pista de Nueva York en medio de la escasez de controladores en EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La falta de personal aéreo por el cierre administrativo vuelve a poner en alerta al sistema de aviación en el país norteamericano.

Este ya enfrentó un colapso similar durante el shutdown de 2018-2019.

Dos aviones chocaron en pista de Nueva York en medio de la escasez de controladores en EE.UU.
 WCVB Channel 5 Boston (referencial)

La colisión entre las aeronaves de United Airlines no dejó heridos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos aviones comerciales chocaron en pista durante la noche de este viernes, sin que se produjeran heridos en el aeropuerto neoyorquino de La Guardia, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos, debido al cierre del Gobierno Federal en EE.UU.

Cuando se dirigía a su puerta de llegada, el vuelo 580 de United Airlines, que aterrizó procedente de Chicago, chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas.

Tanto La Guardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores.

Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre del Gobierno, puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.

En el cierre de Gobierno de 2018-2019, el más largo en la historia de EE.UU., fueron las bajas de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada