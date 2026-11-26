El gobierno de Estados Unidos publicó una serie de documentos oficiales relacionados con Bigfoot, también conocido como "Pie Grande", la supuesta criatura de gran tamaño que, según diversos relatos, habitaría en zonas boscosas de Norteamérica.

Los antecedentes fueron difundidos el pasado 15 de octubre por el Servicio Forestal estadounidense e incluyen registros de una investigación realizada en 1982, luego de que se reportara el hallazgo de decenas de huellas en un bosque de Washington.

Por encargo del Departamento de Agricultura, el biólogo especializado en vida silvestre Rodney L. Johnson viajó hasta la cuenca de Mill Creek, en el Bosque Nacional Umatilla, para "investigar el hallazgo reportado de huellas de 'Pie Grande'".

En un informe de seis páginas, el profesional describió las marcas encontradas en tres sectores del lugar, las que medían aproximadamente 38 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. Las huellas se extendían entre 7,6 y 12,2 metros, atravesaban pendientes y continuaban hacia sectores con abundante vegetación, donde también se observaron señales de movimiento entre los arbustos.

El documento incluye fotografías de algunas de las marcas y registros de moldes de yeso realizados durante la inspección. Johnson incluso reconoció que, si se trataba de un montaje, quien lo había realizado había dedicado bastante tiempo y esfuerzo, pues algunas características de las pisadas "serían muy difíciles de reproducir" y "parecen muy naturales".

Pese a ello, el investigador concluyó que las huellas no correspondían a un ser de las características atribuidas a Pie Grande. "En mi opinión, las huellas observadas fueron hechas por algo distinto a un ser bípedo de más de 300 libras", señaló en su informe.

Entre los elementos que respaldaban su conclusión, mencionó que la longitud de los pasos no variaba pese a los cambios de pendiente, que sus propias botas se hundían más en el barro y que la vegetación cercana presentaba señales evidentes de haber sido apartada antes de dejar las marcas.

La posibilidad de que se tratara de un engaño también fue abordada en un segundo documento, en el que un funcionario de la Patrulla Fronteriza advirtió al Servicio Forestal que, a su juicio, "las huellas eran un intento muy ingenioso de llevar a cabo un engaño, involucrando a su oficina o agencia, con el fin de dar autenticidad o credibilidad ante el público en general".