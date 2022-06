"Fue un regalo para mi hija": Mujer de 50 años da a luz a su nieta

Una mujer de 50 años dio a luz a su nieta en Texas, Estados Unidos tras ofrecer ser la madre sustituta de su hija que había estado luchando con problemas de fertilidad.

Se trata de Chalise Smith, una madre de ocho hijos que el pasado 17 de mayo tuvo a la bebé de su hija Kaitlyn Munoz, de 25 años, quien había sido diagnosticada con endometriosis y síndrome de Sjögren tras haber dado a luz a su primer hijo propio en 2019.

Según informa NY Post, la mujer que tuvo que someterse a un tratamiento de fertilización in vitro, aseguró que en un principio no fue una decisión fácil de tomar debido a los riesgos que implicaban tener un embarazo a su edad: "Yo iba a cumplir 50... Tengo una pierna derecha mal, [y] solo con los embarazos, el nervio ciático se pellizca. Pero para ser 100 por ciento honesta, fue uno de los embarazos más fáciles", comentó.

"Hubo muchos que me decían lo difícil que iba a ser entregar al bebé después de nueve meses, pero no fue así. Sabía desde el principio que este no era mi bebé", dijo Smith, quien aseguró que "este fue un regalo para mi hija que no podía hacer por sí misma. Haría cualquier cosa por cualquiera de mis hijos".

Posteriormente Muñoz compartió una serie de imágenes de la llegada del bebé a Instagram, que capturó como "estoy en una pérdida de palabras. Mi mamá es un ángel viviente y nos trajo otra bendición del lado de la tierra y estamos enamorados".