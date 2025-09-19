Hombre murió en montaña rusa de Universal Orlando

La oficina forense del condado Orange (Florida) informó que "múltiples lesiones por impacto contundente" causaron la muerte de un hombre que se subió a la montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal, que su familia ha identificado como Kevin Rodríguez Zavala.

La víctima, de 32 años, perdió el conocimiento el miércoles pasado después de subirse a la atracción del nuevo parque de Universal, cerca de Orlando, y no pudo ser reanimada.

Joshua Stephany, jefe de la Oficina del Médico Forense del condado de Orange, declaró tras la autopsia que la causa del fallecimiento fueron "múltiples lesiones por impacto contundente" y lo clasificó como un "accidente".

La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en GoFundMe, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida "en un accidente inesperado".

Según la Oficina del Alguacil del condado de Orange, el hombre fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en un recorrido de doble pista.

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe. Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de 1,6 kilómetros con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo