Incendio de un barco en California deja más de 30 desaparecidos

Al menos 33 personas están desaparecidas después de que un barco se incendiara en las últimas horas cerca de la isla de Santa Cruz, en el sur de California, en Estados Unidos, según informó un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

El vocero, citado por medios locales, señaló que cinco personas fueron rescatadas de la embarcación y que una de ellas sufrió heridas leves.

UPDATE: Information released by ⁦⁦@USCGLosAngeles from today’s boat fire off of #SantaCruzIsland. ⁦⁦38 people aboard the vessel with 5 rescued. Search operations continue for 33 missing people @USCG⁩ @CountyVentura⁩ ⁦@SBCOUNTYFIRE⁩ https://t.co/G0B4UF1koG