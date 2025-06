Investigan terrorismo: Detienen a sospechoso de prender fuego a transeúntes en EE.UU.

La policía de Colorado (EE.UU.) detuvo este domingo a un hombre acusado de prender fuego a varias personas en una zona comercial en Boulder, un hecho que dejó múltiples heridos y que el FBI ya ha calificado como un "ataque terrorista".

Las autoridades están "trabajando" para identificar al atacante y aún no han encontrado un móvil, según informó en una conferencia de prensa el jefe de la policía de Boulder, Stephen Redfearn.

"Cuando llegamos a la zona, encontramos a varias víctimas que tienen heridas consistentes con quemaduras", relató Redfearn y agregó que varias personas están heridas de gravedad.

El director del FBI, Kash Patel, adelantó esta tarde que su agencia ya está investigando el incidente como un "ataque terrorista deliberado" y desplegó varios agentes en la región.

Las autoridades respondieron a llamados de emergencia en el área de Pearl Street, en Boulder, una ciudad universitaria al oeste de Denver, sobre las 13:00 hora local (15:00 horas en Chile) de este domingo.

Varios de los heridos estaban participando de una protesta pacífica a favor de Israel, según detalló Redfearn.

La organización Anti-Defamation League (ADL), dedicada a combatir el "anti-semitismo" y promover políticas pro-Israel, confirmó en su cuenta de X que el ataque tuvo lugar durante un evento de la "comunidad judía" para pedir la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamás.

Según la página web de la red de organizaciones judías de Colorado, se trataba de una caminata que se ha realizado periódicamente desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza, el pasado 7 de octubre, en "solidaridad con el dolor" de los rehenes.

We are aware of reports of an attack at today's Boulder Run for Their Lives event - a weekly meeting of Jewish community members to run/walk in support of the hostages kidnapped on 10/7.



ADL is monitoring the situation in Colorado as we approach the holiday of Shavuot.