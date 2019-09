Joven que se automedicó terminó con su sangre de color azul

Una joven de 25 años, que se automedicó benzocaína por un dolor de muelas que padecía, tuvo que acudir a la sala de urgencias de un hospital de Rhode Island, EE.UU., producto de que su sangre se torno de un color azul.

"Estoy débil y azul", dijo la mujer, según explicó su médico tratante, Otis Warren.

Se produjo una insuficiencia en la oxigenación de su sangre, aunque sus niveles de oxígeno –de 88 por ciento- no eran lo suficiente bajos como para explicar la insólita apariencia, planteó Warren en el New England Journal of Medicine.

De acuerdo al diagnóstico médico, el problema se identificó como Metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo en el que se produce una cantidad anormal de una forma de hemoglobina, según publicó Infobae.

Esta situación hace que la sangre sea incapaz de liberar correctamente el oxígeno lo que si no es tratado a tiempo puede resultar mortal.

La metahemoglobina es una versión de la hemoglobina, una proteína con grandes cantidades de hierro que transporta el oxígeno por el cuerpo, pero la primera es producida en pequeñas cantidades (de forma natural) por el organismo.

El exceso de esta variación de proteína no permite que la hemoglobina cumpla correctamente su función, por esto el cuerpo crea enzimas que convierten la metahemoglobina en hemoglobina.

La paciente, que pretendía ingerir un antibiótico para paliar su malestar, confundió su medicamento y se aplicó en la encía benzocaína, un anestésico local de venta libre que se usa para aliviar el dolor de dientes.

Por evitar estas circunstancias, las autoridades recomendaron el año pasado no usarlo sin el pleno conocimiento de su función.